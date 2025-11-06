Algumas podas de árvores vêm sendo realizadas de forma considerada inadequada em várias regiões de Goiânia. Moradores da Rua 8, no Setor Oeste, protestaram contra a poda de um exemplar que foi executada de forma radical.\nSegundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), nos últimos nove meses foram realizadas, de forma preventiva, em torno de 87 mil podas em toda a capital. A ação faz parte do reforço na manutenção da arborização urbana, preparando a vegetação para o período de tempestades e reduzindo o risco de acidentes e quedas de galhos sobre veículos, pedestres e animais.\nA Comurg reforçou que as podas são executadas conforme técnicas especializadas, por servidores capacitados, e que, no caso de árvores de grande porte, são utilizados caminhões com cestos aéreos para garantir segurança e alcance adequado.