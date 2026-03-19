A Equatorial Goiás preparou plano operacional para garantir energia elétrica durante o MotoGP Goiânia, principal categoria do campeonato mundial de motovelocidade, que acontece de sexta-feira (20) a domingo (22), no Autódromo de Goiânia. A distribuidora também firmou parceria com a Climatempo para acompanhar as condições meteorológicas na capital em tempo real durante o evento.A Equatorial Goiás prevê um aumento expressivo no consumo de energia nos dias de treinos e corridas. Por isso, a concessionária fez estudos técnicos para estimar a carga adicional necessária ao funcionamento de estruturas como tendas, estandes, iluminação intensificada, painéis de LED, sistemas de transmissão televisiva e serviços de suporte. O planejamento também contempla a simulação do consumo ao longo do dia, com foco nos horários de maior fluxo, como o fim da tarde e o começo da noite.Antes do início da MotoGP, a distribuidora também fez inspeções na rede de distribuição aérea da região. Foram revisados religadores, postes, isoladores, conexões e suportes mecânicos, além da limpeza da vegetação próxima às linhas de energia.Ao redor do autódromo, foram identificados pontos estratégicos para manobras na rede, o que possibilita o posicionamento preventivo de equipes técnicas e, assim, a redução do tempo de resposta em caso de ocorrências. Ao todo, a distribuidora contará com quatro equipes, compostas por dois eletricistas cada, distribuídas nas proximidades do Autódromo para garantir o atendimento nos três dias de evento.Durante todo o evento, o Centro de Operações Integradas da companhia fará o acompanhamento em tempo real do sistema elétrico e um funcionário da Equatorial estará na sala de monitoramento do evento para acompanhar os acontecimentos de perto.ClimatempoA Equatorial também firmou uma parceria com a Climatempo, que fornecerá previsão climática com antecedência, além de atualizações diárias, para garantir que a distribuidora se prepare para possíveis chuvas, tempestades e fortes ventos. “Qualquer mudança abrupta de temperatura pode impactar a rede de distribuição. Por isso, essas informações são fundamentais”, diz Vinicyus Lima, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás.Além do Autódromo e da região no entorno, a Equatorial mapeou áreas críticas, onde promoveu ações de prevenção. Além do local do MotoGP, outros sete pontos terão eventos e solicitaram ligações provisórias. Foi avaliado se essas estruturas suportam ou não a carga de energia demandada, e todas foram validadas sem a necessidade de instalação de um transformador de maior capacidade. O trabalho começou há cerca de 30 dias.Outros pontos da cidade também foram vistoriados e receberão atenção especial nos próximos dias: hotéis, hospitais e regiões de bares. Áreas com intensa movimentação noturna, como o Setor Marista, também terão equipes de plantão à noite.Modernização Em julho de 2024, a Equatorial entregou um pacote de obras de eficiência energética realizadas no Autódromo. O projeto contemplou a substituição de 619 refletores por modelos com tecnologia LED, mais eficientes e com vida útil até dez vezes superior aos equipamentos convencionais, além da instalação de uma usina fotovoltaica com potência de 62,15 quilowatts-pico (kWp). A previsão é de que a modernização gere redução de consumo de 388,59 megawatt-hora (MWh) por ano. Somada à geração de energia solar, estimada em 106,71 MWh anuais, o complexo alcança um total de 495,31 MWh/ano entre energia economizada e energia limpa produzida.“Quando a geração de energia não é totalmente consumida, se abate (a conta de energia elétrica) de outras unidades do poder público, o que diminui o custo da máquina pública como um todo”, comenta André Abrão, gerente de Relacionamento com o Cliente.