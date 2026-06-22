-galeria aparelhos raios x (1.3424901)\nOs quatro equipamentos militares antigos de raios X, achados em um ferro-velho de Anápolis, não representam risco radiológico, de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Governo Federal. Conforme a análise técnica, os valores das medidas encontradas correspondem à radiação natural do próprio local (veja galeria de fotos acima).\nSegundo o comunicado, a CNEN recebeu um chamado do Corpo de Bombeiros de Anápolis referente à possível presença de equipamentos contendo material radioativo. A equipe de emergência, formada por profissionais do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO/CNEN), foi à empresa de sucatas, na Avenida Brasil.\nApós inspeção, foram identificados quatro equipamentos portáteis de raios X de origem militar dos Estados Unidos.