Equipamentos militares antigos de raio-x foram encontrados em um ferro velho de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Márcio Corrêa (PL), nesta quinta-feira (18). Conforme o gestor, devido a suspeita de que o equipamento esteja emitindo radiação, foram mobilizadas autoridades, que isolaram o local. “Até o momento, não há confirmação de risco para a população”, afirmou o prefeito.\nUm físico especialista foi acionado para averiguar os aparelhos, que estão localizados na Avenida Brasil. Técnicos do Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Governo Federal, já estão no local. Segundo eles, o aparelho detectam radiação gama, mas precisa estar ligado na tomada.\nA Vigilância Sanitária, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a equipe de Meio Ambiente estão acompanhando a situação.