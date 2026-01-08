Foi realizada, na tarde de quarta-feira (7), uma cirurgia de colostomia e vesicostomia (intervenção que permite a drenagem contínua de urina) nos bebês siameses Marcos e Matheus, que nasceram na última terça-feira (6), no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu). Os recém-nascidos são classificados como isquiópagos, uma condição rara de gestação de gêmeos em que os bebês nascem conectados pelo quadril e podem compartilhar estruturas anatômicas.\nEm nota, a diretora-geral do Hemu, Fernanda Krepker, destacou a “relevância e elevada capacidade de resposta diante de casos de alta complexidade” da unidade. “A realização dos procedimentos de vesicostomia/cistostomia e colostomia em um intervalo de 24 horas evidencia o compromisso institucional com os princípios da universalidade, integralidade e equidade do cuidado, assegurando acesso oportuno à assistência especializada, a uma equipe multiprofissional altamente qualificada e a recursos tecnológicos adequados”, diz o texto. “Situações como essa fortalecem o papel essencial do SUS na preservação da vida, no enfrentamento de desafios clínicos complexos e na consolidação da rede pública de saúde como referência em atendimento humanizado e de alta complexidade, desde os primeiros momentos de vida.”