Uma grande erosão na cabeceira de uma das nascentes do Córrego Botafogo, no Jardim Botânico, está preocupando os moradores da Vila Redenção, região sul de Goiânia. O processo erosivo é uma questão antiga para quem vive no local e o principal receio da população é a proximidade cada vez maior do buraco com a Avenida Jardim Botânico, que separa quadras da reserva ambiental.\nAlém do processo erosivo que acompanha o curso d’água, também existem ramificações pela área. Uma delas segue paralelamente à avenida, a algumas dezenas de metros do passeio público, por pelo menos 700 metros.\nA Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), por meio de nota, declarou que os processos erosivos do local estão relacionados, principalmente, ao aumento da impermeabilização do solo e à consequente concentração do escoamento superficial. A pasta também explica que o município dispõe de levantamentos técnicos referentes à erosão – que estão registrados no Sistema Municipal de Georreferenciamento – e acompanha a situação.