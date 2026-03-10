Há um mês, os motoristas que passam pela Marginal Botafogo no sentido sul-centro usam apenas meia pista no trecho entre as pontes da Avenida Universitária e Rua 21, no Setor Central, em razão de uma erosão que descarrilhou parte do muro e afastou as placas da canalização do Córrego Botafogo. O trabalho de contenção da erosão foi iniciado no dia 8 de fevereiro, mas logo foi paralisado. Agora, segue sem qualquer previsão de retomada, na expectativa de finalização de um projeto para a obra no local. No dia 2 de fevereiro, servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) já tinham ido até o mesmo endereço para conter uma erosão formada por uma chuva no final de semana anterior.\nOs trabalhos, daquela primeira vez, duraram apenas uma manhã e foram dados como resolvidos, sem a previsão de que novos serviços fossem necessários e sob a alegação de que o problema seria um desgaste natural da via, para o que a chuva colaborou com a erosão. Seis dias depois, porém, uma nova obra no local foi iniciada, também com interdição parcial na pista. Na época, sob a justificativa do tempo chuvoso, não foi dado um prazo para a finalização da obra e a informação era que “a medida é necessária para garantir a segurança do tráfego e preservar a estrutura da via até a conclusão do projeto definitivo de drenagem e contenção”.