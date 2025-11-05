Competições são vistas como oportunidade para os alunos aplicarem conhecimentos, desenvolverem novas capacidades e darem sentido a seus projetos de vida (Rodrigo Cabral/Comunicação MCTI)\nO Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz, de Formosa, já conquistou mais de 1,2 mil medalhas em Olimpíadas Científicas. A trajetória vitoriosa da escola estadual teve início em 2019 com a conquista de uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.\nA escola foi fundada em 2018 para atender estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em tempo integral. Ao POPULAR, a diretora Adriana Mendonça destacou que as Olimpíadas Científicas fazem parte da rotina escolar da unidade.\nNenhuma participação em Olimpíadas Científicas na unidade ocorre de maneira aleatória, tudo possui intencionalidade pedagógica e um trabalho bem planejado para que se tenha uma execução tranquila. A participação em tais disputas é a chance que o estudante tem de colocar seus conhecimentos à prova no ano escolar que está cursando”, afirmou.