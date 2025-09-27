A Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, no bairro Jardim Gonçalves, em Anápolis, foi palco de uma homenagem para João Victor Gontijo, de 10 anos. Familiares, colegas, professores e demais funcionários da unidade se reuniram para um gesto de reverência à memória do garoto, que morreu após sofrer choque elétrico na sexta-feira (19). O evento se realizou uma semana depois da fatalidade.\nO pai de João Victor, Júnio Carvalho, concedeu à TV Anhanguera um depoimento bastante emocionado. “Ele era o melhor menino do mundo, não tinha outro igual”. Crianças, muitas delas levando flores e relatando a grande amizade que tinham com o colega, também não escondiam a tristeza.\nAo fim, houve a soltura de balões brancos. Muitos estudantes também levaram flores. e presentes para a família, além de deixarem escorrer algumas lágrimas em meio à comoção.