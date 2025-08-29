Adquirida por R$ 5,98 milhões e sem licitação pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), a coleção de livros didáticos com lições e simulados para preparação de alunos do Ensino Fundamental às avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego), cujas provas estão previstas para o final de outubro, ainda não chegou aos alunos de ensino fundamental da rede municipal. O processo de aquisição teve início em 1º de abril e o contrato foi assinado apenas em 14 de agosto.\nNo final de julho, O POPULAR revelou sobre a aquisição dos livros por meio de adesão a uma ata de registro de preço, modalidade também conhecida como “carona” em licitação feita por outro órgão público. No caso, trata-se de um pregão eletrônico feito em agosto de 2024 pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Cindesp) e vencido pela Top Work Ltda, de Niterói (RJ). A coleção de livros é a “Sabe Brasil”, da Editora LT, de Curitiba, a mesma adquirida para o ano letivo de 2024.