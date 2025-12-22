Sete unidades de educação especializada goianas serão destinadas para organizações sociais (OSs). A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) está concluindo convênios para que unidades estaduais voltadas para pessoas com deficiências severas no interior passem a ser mantidas por Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), em um processo de transição que deve ser finalizado até o início de 2026. A mudança ocorre após a criação de associações locais e em meio a debates nacionais sobre o papel das escolas especializadas na política de educação inclusiva.\nAs unidades em Goiatuba, Uruana, Uruaçu, Cachoeira Alta, São Luís de Montes Belos e Iporá estão em processo de transição para administração por Apaes. Em Inhumas, o atendimento especializado é conduzido pela Associação Pestalozzi, que também passa por reestruturação. A mudança deve impactar cerca de 150 pessoas atendidas em todas as unidades. Dessa forma, o Estado passa para as associações todas as unidades especializadas anteriormente na gestão da Seduc. A exceção é o Colégio Estadual Florescer, em Goiânia.