Unidades de ensino da rede municipal de Goiânia estão solicitando à Secretaria Municipal de Educação (SME) o envio urgente de profissionais para suprir déficit existente no início do ano letivo de 2026 ou, em caso de não ser possível o encaminhamento, que a pasta autorize a redução temporária de turno ou de turmas até que haja contratação de trabalhadores. A SME prepara um processo seletivo simplificado (PSS), ainda sem data para ser lançado, no qual está prevista a contratação temporária de 1.415 profissionais de educação, sendo 546 professores. A secretaria se recusa a falar o número de profissionais afastados e de vagas em aberto.\nEm um despacho de 29 de janeiro, a Diretoria de Gestão de Pessoas da SME afirma que, se o processo seletivo não for autorizado em caráter de urgência, poderá haver já a partir de março “prejuízos irreparáveis ao direito constitucional à educação dos alunos da rede municipal de ensino”, com “possibilidades concretas de suspensão de aulas, redução de jornada em escolas de tempo integral, fechamento temporário de turmas e sobrecarga dos servidores remanescentes”. Ainda segundo o documento, ao qual O POPULAR teve acesso, caso se permita essa situação mais grave, haveria a violação de artigos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).