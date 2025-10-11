Escritor e ex-procurador-geral da União Luiz Augusto Paranhos Sampaio morreu aos 88 anos (Arquivo pessoal / Heitor Sampaio)\nO escritor e ex-procurador-geral da União Luiz Augusto Paranhos Sampaio morreu nesta sexta-feira (10), aos 88 anos, em Goiânia. Ele enfrentava sequelas da covid-19 que evoluíram para um enfisema pulmonar e, segundo familiares, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.\nLuiz Augusto Sampaio teve uma trajetória marcada pela dedicação à literatura e ao serviço público. Foi advogado, procurador do município de Goiânia e chegou ao cargo de procurador-geral da União. Membro da Academia Goiana de Letras (AGL), ocupava a cadeira nº 16, onde se destacou como um dos maiores escritores do Estado, pela quantidade de obras publicadas.\nAo POPULAR, o neto do escritor, Heitor Sampaio disse que mesmo com limitações de mobilidade nos últimos anos, situação que o deixou acamado, Sampaio seguia produzindo intensamente. Autor de mais de 30 obras, entre livros jurídicos e crônicas, o escritor deixou quatro novos livros prontos para publicação, entre eles uma biografia do jornalista e empresário Jaime Câmara e do primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges.