O escritor e entusiasta da cultura goiana Paulo Roberto Pazz, que morreu aos 62 anos, em Goiânia, também atuou como ‘contador de causos’, cantor e servidor público. A causa da morte não foi confirmada mas um amigo informou que Paulo estava tratando de uma doença e teve que se mudar para Silvânia, na região sudeste de Goiás, para fazer o tratamento de saúde.\nSegundo Ulisses Rocha Filho, presidente da ACL, Paulo era considerado multiartista: escritor, literato, humorista, 'de uma forma caipiresca, bem goiana, e músico', descreveu o amigo e ex-colega de profissão. “Ultimamente, nas redes sociais, estava musicando seus próprios poemas e estava sempre publicizando isso. Vai deixar uma lacuna muito grande”, ressaltou Rocha.\nEm nota, a ACL lamentou a perda de seu membro e vice-presidente: "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Paulo Paz", diz o comunicado. A Seduc/GO também se manifestou: 'Neste momento de dor, a Seduc/GO se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade escolar', diz parte da nota (veja ambas as notas completas na íntegra).