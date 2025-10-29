Morreu a escritora e advogada Wilma Abrantes Almeida de Britto, aos 84 anos, em Goiânia. Ela era mãe do então vice-prefeito de Anicuns, Paulo Brito, assassinado em 1998. O filho dela, o também advogado Fabrício Antônio Britto, fez uma postagem na rede social para homenageá-la.\nDedicada, carinhosa e forte, fazia os quatro turnos do dia a dia, manhã, tarde, noite e madrugada, e sempre com o sorriso no rosto. Agradeço todos os dias, mãezinha pelas orações diárias e os ensinamentos bíblicos", escreveu Britto.\nA causa da sua morte não foi divulgada pela família. Casada com o médico e professor Eumar Almeida Britto, além de Fabrício, Wilma Britto era mãe de Eumar Luiz e Braz Abrantes. O filho do casal, Paulo Britto, foi vítima de crime motivado por disputas políticas. Ele foi morto em 7 de janeiro de 1998.