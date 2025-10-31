Grupo de motociclista foi autuado na BR-060 no último domingo (19) (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm especialista contestou as multas que somam mais de R$ 1 milhão aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um passeio com mais de 500 motociclistas na BR-060, próximo de Abadiânia. O motoclube afirmou que os agentes apenas fotografaram as placas e liberaram os condutores sem nenhum aviso e que todos ficaram surpresos quando foram notificados em quase R$ 3 mil, cuja infração ainda pode resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o advogado Rafael Borges Almeida houve equívocos na fiscalização que levam a entender que a autuação ocorreu por “mera arrecadação”.\nSe eu abordo uma quantidade enorme de pessoas sobre a alegação de segurança viária, de proteção à vida, e logo depois eu libero todos a seguirem seu trajeto dá sensação para a sociedade de que foi mera arrecadação”, afirmou.