O interior de Goiás revelou, nos últimos dias, um espetáculo que mistura astronomia e geologia de forma rara, nas famosas 'Chaminés de Fada', que ficam localizadas em Campos Belos de Goiás, na Região Nordeste de Goiás. Fotógrafos que exploram as paisagens do estado capturaram cliques impressionantes da Via Láctea, nas famosas formações rochosas peculiares, esculpidas pela erosão ao longo de milênios, que lembram pináculos e torres naturais. O registro, que tem viralizado nas redes sociais, destaca o contraste entre o brilho difuso do núcleo galáctico e as silhuetas imponentes das rochas, um cenário que muitos descrevem como "de outro planeta".\nAo POPULAR, Marcelo De Cicco, astrônomo e coordenador do projeto Exoos e membro efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), explicou que a Via Láctea é a galáxia mãe. E, que em épocas do ano como o inverno, é mais fácil de ser observada. Segundo o astrônomo, devido à poluição, se torna cada vez mais difícil identificar esse cenário em centros urbanos.