Talles Sousa estava no auge da carreira, segundo amigo (Reprodução / Instagram Detalles Arquitetura)\nA esposa do arquiteto Talles Sousa, de 39 anos, que morreu após sofrer um infarto e um Acidente Vascular Cerebral (AVC), desabafou sobre a perda do marido e afirmou que sente uma “dor imensurável”. A homenagem foi publicada por Herlen Lourenço na quinta-feira (1º), nas redes sociais, acompanhada de várias fotos do casal.\nHoje você virou uma estrelinha️. Deus te levou para pertinho dele, o vazio que foi deixado em meu coração dói, está sendo uma dor imensurável”, escreveu Herlen.\nNa publicação, ela também afirmou que ainda não sabe como será a vida sem o marido.\nNão sei como será o dia de amanhã, mas sei que nunca nada voltará a ser como era, pois você não está mais aqui”, disse.\nTalles ao lado da esposa Herlen (Reprodução / Instagram Herlen Lourenço)