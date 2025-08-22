A professora Karen de Souza Santos Proto, esposa do delegado Dannilo Ribeiro Proto, é uma das investigadas por desvio de R$ 2 milhões em contratos de escolas de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. Dannilo foi preso na quinta-feira (21) durante uma operação do Ministério Público de Goiás (MPGO). O MPGO informou que o casal lidera uma organização criminosa suspeita de fraudes em contratações públicas e direcionamento ilegal de recursos públicos destinados principalmente a reformas e obras em escolas da rede estadual de ensino.\nVeja imagens exclusivas da prisão do delegado na TV Anhanguera: Delegado preso em operação está em cela especial\nEm nota, a defesa do casal disse que está "colaborando integralmente com a investigação" e, "assim que for apropriado, todos os fatos serão esclarecidos, provando a inocência dos acusados. Também disse que o Instituto Delta Proto, onde Danillo é dono e Karen é diretora, continua a operar normalmente, "cumprindo com todos os seus compromissos junto a alunos, colaboradores e terceiros" e reiterou o "compromisso com a transparência".