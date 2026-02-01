Stefania Reis, esposa do empresário Achilles Elias Neto, de 48 anos, que morreu nesta segunda-feira (28) em Anápolis, na região central de Goiás, publicou uma homenagem ao esposo agradecendo tudo que viveram nos anos que estiveram juntos. Em rede social, a advogada escreveu que sente ‘gratidão’ por tudo que viveram.\nA dor é imensa, mas maior ainda é a gratidão por tudo o que vivemos todos esses anos juntos, momentos bons e ruins, que nos moldaram e trouxeram tantos ensinamentos. Obrigada por tanto amor", escreveu a mulher.\nAchilles estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde domingo (25) e morreu após o agravamento de um quadro infeccioso grave.\nEmpresário morre após infecção grave, em Anápolis\nMorre ex-diretor do Dergo Edson Araújo\nMorre ex-prefeito de Catalão Haley Margon Vaz aos 95 anos