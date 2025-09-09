-POP_AgressaoAmendoeiras_080925 (1.3309610)\nA esposa do homem, de 59 anos, espancado por seis adolescentes, informou que precisou "entrar na frente" e tirar o marido do meio dos jovens para interromper as agressões (veja vídeo acima). Conforme a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a violência iniciou após o homem reclamar que os garotos estavam jogando pedras na residência do casal para pegar frutas.\nOs nomes dos adolescentes não foram divulgados, por isso O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na tarde do último sábado (6) no Parque das Amendoeiras, região leste de Goiânia. Segundo a esposa do homem, Maria Dagmar, mesmo após o homem caído, os adolescentes continuaram batendo nele.\nMeu marido reclamou para a vizinha, aí ela tomou as dores e vieram seis rapazes e bateram no meu esposo. Eles estavam querendo linchar ele porque ele estava caído e mesmo assim eles continuaram batendo. Eu que entrei na frente e tirei. Desesperei e disse: gente, não faz isso não! Ele quebrou até o nariz. Achei covarde demais, não justifica”, informou Maria Dagmar em entrevista à TV Anhanguera.