Rildo Soares dos Santos foi preso após suspeito de matar uma jovem que ia ao trabalho (Reprodução / TV Anhanguera)\nA esposa de Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, suposto assassino em série de Rio Verde, disse em depoimento que ele falava sobre o “peso das almas” que ele estava carregando, e que tem “arrastado muitos corpos”, segundo o delegado Adelson Candeo, ao POPULAR. Apesar das frases estranhas, a mulher alegou que ele agia com normalidade diante da família e amigos. Ele é suspeito de pelo menos três homicídios e dois desaparecimentos, segundo a polícia.\nEla disse que sempre achou o comportamento dele muito estranho, que tinha algumas falas estranhas, às vezes ele falava sobre o peso das almas que ele carregava [...] que ele tem arrastado muitos corpos. Mas ela nunca pensou que isso poderia ser verdade, que realmente poderia haver almas e corpos dos quais ele era responsável”, explicou o delegado ao POPULAR.