-Vídeo: Esposa procura marido desaparecido em Indiara (1.3351720)\nLaryssa Borges, esposa de Ederson Pereira Alves Santos, busca por informações que possam ajudar a encontrá-lo. O homem de 25 anos foi visto pela última vez no dia 27 de novembro, em Indiara, no sul de Goiás. Imagens de uma câmera de segurança de um comércio local mostram Ederson correndo por uma rua próxima à casa do casal. No vídeo, ele aparece vestindo camiseta vermelha e shorts preto (assista o vídeo acima).\nLaryssa contou ao POPULAR que o boletim de ocorrência foi registrado dois dias depois, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro do jovem.\nA reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar de Indiara por ligação para saber sobre as investigações e buscas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.