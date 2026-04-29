William Lázaro, de 47 anos, morreu após voltar da academia, conforme relatou a esposa. (Reprodução / Instagram Clínica Capilife)\nA terapeuta Mirela Castro, esposa do psicoterapeuta e gestor em saúde pública William Lázaro Borges de Castro, de 47 anos, que morreu após um infarto, relembra o marido como um homem profundamente dedicado à família. Ele deixa a esposa e quatro filhos: João Miguel, de 20 anos; Maria Rita, de 17; José Elias, de 5; e Lázaro Emanuel, de 3 anos.\nO hobby dele era a família. Ele vivia para mim e para os nossos filhos. Era um pai extremamente presente, que sabia de cada detalhe da rotina das crianças e fazia questão de demonstrar o que sentia por todos nós o tempo todo", relembrou Mirela.\nWilliam morreu na segunda-feira (27), em Anápolis, na região central de Goiás. Segundo a esposa, ele passou mal em casa pouco depois de voltar da academia.