A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) de Goiás vão investigar a origem de uma espuma branca no Rio Meia Ponte, observada no trecho abaixo da BR-153, na região leste de Goiânia. O POPULAR flagrou o cenário na manhã desta segunda-feira (25), no ponto onde a água passa pela estrutura da antiga hidrelétrica do Setor Jaó. Essa, contudo, não é a primeira vez que a espuma branca é observada no local.\nA espuma branca vista na manhã desta segunda já teria sido observada em outras ocasiões, conforme apontam trabalhadores e moradores da região ouvidos pelo jornal. Um deles relata que é comum, em época de seca, observar a espuma formada na água do rio. E há cerca de um mês, a situação também foi mostrada em reportagem veiculada pela TV Serra Dourada. A doutora em Química e professora do Instituto Federal de Goiás (IFG) Juliana Moraes Franzão, também explica que a espuma não tem origem natural. “Mesmo em períodos de seca, um volume de espuma desse perfil não é nada natural”, define.