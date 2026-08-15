Um aglomerado de espuma branca apareceu sobre as águas do Rio Meia Ponte na manhã desta sexta-feira (14), no trecho que passa pelo Conjunto Caiçara, próximo à ponte da BR-153, em Goiânia. O titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, afirmou que, ainda pela manhã, o material foi recolhido para análise e ainda está em estudo. De acordo com o delegado, existe uma grande chance de se tratar de compostos encontrados em produtos de limpeza.\nA Dema afirma que existiu alteração perceptível naquele trecho da água, mas que não se pode afirmar que se trata de poluição ambiental. De acordo com o delegado, a espuma desceu cerca de 500 metros do rio e depois foi sendo diluída, até desaparecer. “Nesta época do ano, com a seca, qualquer tipo de composto na água, assim como qualquer outro problema, fica mais aparente. Se o rio estivesse mais cheio e tivesse compostos nele, provavelmente não veríamos espumas daquela forma”, afirma o delegado.