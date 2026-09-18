-rio_das_antas_espuma (1.3457767)\nUma espuma densa e em grande quantidade cobre um trecho do Rio das Antas, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Imagens feitas desde o último domingo (13) mostram o problema próximo à ponte que liga o bairro Filostro Machado Carneiro ao distrito de Joanápolis, segundo populares (veja o vídeo acima). O local fica perto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago.\nAo POPULAR, a engenheira ambiental e sanitarista Jordana Cardoso explicou que o problema pode estar relacionado à contaminação por esgoto. No entanto, segundo ela, é preciso uma investigação para identificar a real situação.\nA espuma branca e persistente observada no rio pode estar relacionada ao lançamento de efluente de esgoto, especialmente pela possível presença de detergentes, surfactantes ou matéria orgânica residual. Entretanto, a presença de espuma, isoladamente, não comprova contaminação ou falha no tratamento, sendo necessária a realização de análises para confirmar sua origem”, afirmou.