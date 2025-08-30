A espuma encontrada na última semana no leito do Rio Meia Ponte na região leste de Goiânia, nas proximidades dos setores Goiânia 2 e Jaó, é proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Britto, de responsabilidade da Saneago. A informação é resultado de vistoria realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizada na terça-feira (26). Foram verificados quatro pontos do rio, em que os fiscais coletaram amostras de água, produziram fotos e vídeos e mediram parâmetros de qualidade com o uso de uma sonda multiparamétrica.\n“Os resultados preliminares mostraram a presença de espuma principalmente nos pontos a jusante da ETE. Além disso, os níveis de oxigênio dissolvido (OD) ficaram abaixo do mínimo exigido pela Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) em dois pontos: 3,9 mg/L e 3,6 mg/L, quando o valor mínimo aceitável para rios de classe 3 é 4 mg/L. Nos demais pontos, os valores registrados foram 7,7 mg/L e 5,1 mg/L”, informou a Semad. A secretaria revelou ainda que os registros fotográficos feitos na ETE mostram formação intensa de espuma no local, “reforçando a relação entre o lançamento e a alteração observada no rio”.