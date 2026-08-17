O caminhão Ford 1929, que por décadas ficou exposto no Parque Zoológico de Goiânia, está guardado e fora de exibição já há 15 anos. O veículo faz parte da relação oficial de bens tombados do município, mas foi retirado do local em 2011, durante a reforma do parque. Desde então, permanece no estacionamento da área administrativa, com sinais de desgaste e abandono – sua caçamba, por exemplo, passou a ser usada para armazenar pneus.\nPerto de completar um século de fabricação, o veículo faz parte da história do Zoológico desde o fim dos anos 1960, quando chegou ao local e ficou exposto ao lado do Museu de Ornitologia José Hidasi. O POPULAR apurou que o Ford precisa passar por uma restauração, mas, até o momento, não há previsão para o serviço nem para que o veículo volte à exposição. O jornal questionou a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), responsável pelo Zoológico, sobre a situação do veículo, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.