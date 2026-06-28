A implantação de 86 vagas de estacionamento em escamas na área pública ao lado do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia, têm previsão de conclusão em até 15 dias, com a garantia de preservação de todas as árvores do local, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Distribuídas entre a Avenida T-3, 30 vagas, Avenida T-5, 34 vagas e Rua T-56, 22 vagas, o local atingiu 65% de execução. A intervenção integra o projeto de requalificação do espaço e abrange serviços de terraplenagem, drenagem, adequação do solo, pavimentação, criação de pista de caminhada, sinalização viária e a implantação das vagas.\nAlém disso, o prefeito Sandro Mabel (UB) mencionou recentemente a possibilidade de instalar no local um mercado gastronômico, inspirado em modelos existentes em São Paulo, no estilo europeu, e que isso seria feito em parceria com a iniciativa privada, mas a proposta ainda depende de avaliação e não há definição sobre sua implantação após a conclusão das obras