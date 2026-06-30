As obras do estacionamento com 86 vagas na área pública ao lado do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, vão preservar todas as árvores do local, segundo a prefeitura de Goiânia. Com vagas distribuídas entre a Avenida T-3, Avenida T-5 e Rua T-56, o estacionamento têm previsão de conclusão em até 15 dias. A obra integra o conjunto de intervenções viárias relacionadas ao corredor binário formado pelas avenidas T-10 e T-55.\nA intervenção faz parte do projeto de requalificação do espaço e abrange serviços de terraplenagem, drenagem, adequação do solo, pavimentação, criação de pista de caminhada, sinalização viária e a implantação das vagas. Com a mudança no sistema de circulação, a prefeitura pretende reorganizar a oferta de vagas na região do Parque Vaca Brava. A ideia é suprir parte dos estacionamentos ao longo das vias para adequação do novo modelo de tráfego no Bueno.