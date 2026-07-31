A Justiça condenou o Estado de Goiás a pagar mais de R$ 1,2 milhão de indenização para a família de Junio José de Aquino Leite, assassinado no dia 1° de abril de 2024, por três policiais do Comando de Operações de Divisas (COD), unidade especial da Polícia Militar (PM), em frente ao Centro de Treinamento Vila do Tigre, do Vila Nova Futebol Clube, no Setor Jaó, em Goiânia. A decisão do juiz da 1° Vara da Fazenda Pública Estadual, Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva, ocorre mais de dois anos após o crime e antes do julgamento dos policiais envolvidos.\nA Justiça determinou que R$ 1,23 milhão em verbas indenizatórias sejam pagos para dez membros da família, além de pensão para seis deles – incluindo pagamento referente a todos os meses que já se passaram desde a morte da vítima. A condenação ao Estado se dá por danos morais e também inclui o ressarcimento dos custos do processo e o pagamento dos honorários advocatícios. Ainda cabe recurso da decisão na Justiça.