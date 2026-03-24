Com uma nova concessionária prevista para assumir seu trecho entre Hidrolândia e Itumbiara, a BR-153 tem como grande desafio a melhora da qualidade da malha asfáltica. Os condutores que percorrem a rodovia precisam lidar rotineiramente com buracos, remendos e outras irregularidades que ameaçam a segurança nas viagens, além de causar danos aos veículos. A partir desta quinta-feira (26), quando o Consórcio Way Brasil assume o trecho da rodovia federal no Estado, novos valores serão colocados em prática nas praças de pedágio em Piracanjuba/Professor Jamil e Itumbiara, variando de R$ 14,90 para carros de passeio a até R$ 124,80 para caminhões de oito eixos.\nGanhadora do leilão da Rota Sertaneja, realizado em novembro passado, o consórcio assinou no dia 27 de fevereiro o contrato, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para gestão de 1 mil quilômetros nas BRs 364 e 153 em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. A previsão é de investimentos de R$ 17,6 bilhões ao longo de 30 anos. No bloco que agrupa a rodovia federal, serão 530 quilômetros sob responsabilidade da concessionária Way-153, saindo de Hidrolândia até Itumbiara, além do trecho até Uberaba, em Minas Gerais. Nessa rodovia, está previsto o investimento de R$ 10,4 bilhões em obras.