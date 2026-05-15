-VIDEO_DANCA_HUGOL (1.3410375)\nUm vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar um momento de leveza e descontração no ambiente hospitalar. Nas imagens, Kaylane Oliveira, de 23 anos, estagiária de fisioterapia no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, conduz uma sessão de ginástica laboral de um jeito diferente: dançando o clássico “Thriller”, de Michael Jackson.\nAo POPULAR, Kaylane Oliveira contou que está no último período do curso de fisioterapia e explicou que a ideia surgiu de forma espontânea durante a atividade com os pacientes. Segundo ela, uma música aleatória começou a tocar e acabou sendo “Thriller”, clássico de Michael Jackson.\nFui inventando os passos na hora. Depois que eles pegaram a coreografia, pensei: ‘Gente, isso ficou muito bom. Vou gravar para editar depois’. A gente fez a dancinha, gravou, eu editei em casa e postei”, contou.