Uma estagiária, de 20 anos, denunciou Hylário de Carvalho Mota, secretário de Defesa Social de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, por assédio sexual. Ao POPULAR, o delegado André Veloso disse que as investigações sobre o caso estão avançadas e que também apuram o crime de importunação sexual. A Prefeitura de Guapó informou ao POPULAR que o titular da pasta está afastado cautelarmente do cargo.\nO POPULAR entrou em contato com o secretário por meio das redes sociais, mas não teve retorno. Em nota, o Município informou que foi determinada a instauração do devido procedimento administrativo “para a apuração rigorosa, isenta e imparcial do ocorrido”. Acrescentou que repudia qualquer forma de assédio, violência ou discriminação no serviço público (veja a nota completa no final da matéria).