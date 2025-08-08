A estagiária da Polícia Civil (PC) Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 18 anos, que sobreviveu ao acidente com uma viatura na GO-330 e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) abre os olhos e se mexe pela primeira vez desde o ocorrido, segundo a mãe dela, Ana Paula Siqueira.\nEm entrevista ao POPULAR, Ana Paula informou que no boletim médico consta que a filha mexeu os braços e a cabeça durante a noite, e abriu os olhos diversas vezes, permanecendo mais tempo de olhos abertos.\nDe acordo com informações da atualização do quadro clínico de Ana Caroliny compartilhadas por Ana Paula, houve variação na pressão arterial e apresentou febre, mas que logo foi controlado pelos médicos.\nHouve uma leve queda na pressão arterial, sendo necessário o aumento do oxigênio e a administração de soro pela equipe médica. Ela também apresentou um episódio de febre, controlado com medicação. No momento, encontra-se dormindo”, informou.