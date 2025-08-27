Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 18 anos, estava na viatura com mais três ocupantes quando ela se envolveu em acidente (Arquivo pessoal / Ana Paula Siqueira e Reprodução / TV Anhanguera)\nA estagiária Ana Caroliny Siqueira, de 18 anos, que sobreviveu a um acidente na GO-330, entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), segundo informações de familiares à TV Anhanguera. Ela aguarda transferência para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). O delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, também deixou a UTI na semana passada e foi transferido para o Crer. O agente Ananias Batista, de 52 anos e a estagiária Amanda Monteiro, de 19, morreram no acidente.\nRelembre o caso