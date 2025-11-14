Polícia investiga o caso de vandalismo contra a estátua do jornalista e historiador que foi prefeito da cidade por três vezes (Teresa Cristina/Ascom Caldas Novas)\nA estátua do jornalista e político Oscar Santos teve a cabeça arrancada. O monumento fica localizado na praça Mestre Orlando, em Caldas Novas, no sul do estado.\nDe acordo com a polícia, o ato de vandalismo aconteceu na última terça-feira (11). Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas disse que registrou um boletim de ocorrência e buscou, junto ao comércio da região, imagens de câmeras de segurança que colaborassem na identificação dos responsáveis pelo ato (leia a nota na íntegra abaixo).\nA Prefeitura informou ainda que “está tomando todas as medidas para garantir a recuperação da imagem e recolocá-la no mesmo lugar, tanto que a escultura depredada foi recolhida e enviada para restauração”.