A Semana Protegida, estratégia implantada pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) para reduzir a superlotação nas unidades estaduais, provocou um efeito reverso na última semana. O Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo) precisou suspender o recebimento de novos pacientes de urgência e emergência devido à superlotação causada durante o período de atendimento restrito desse perfil no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na região Noroeste de Goiânia. A situação foi contornada neste domingo (1º), mas a unidade operava apenas com apenas seis leitos disponíveis no período da tarde.\nO problema ocorreu na quinta-feira (29), quando o Corpo de Bombeiros emitiu um despacho com a orientação de que as ambulâncias da corporação não levassem pacientes para o Hugo porque o hospital estava com “superlotação crítica”, segundo solicitação do Núcleo Interno de Regulação (NIR-Hugo). No documento, a explicação era de que o pronto-socorro não tinha previsão de altas nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e as enfermarias e não tinha pontos de oxigênio disponíveis para a admissão de novos pacientes.