Yasmin Feck em fotos publicadas no Instagram (Reprodução/Instagram de Yasmin Feck)\nA amiga da estudante de Educação Física que morreu após a caminhonete em que estava capotar, disse que ela era uma "mulher de luz e muito querida". Nas redes sociais, Yasmin Feck, de 20 anos, foi descrita por amigos e conhecidos como uma pessoa de coração bom e com um futuro brilhante.\nVai viver pra sempre na nossa lembrança, como essa menina sonhadora que sempre foi", escreveu uma amiga.Uma mulher de luz. Que Deus conforte o coração dos familiares e entes queridos", afirmou uma amiga de Yasmin Feck.\nOutra amiga da vítima diz que ela vai continuar sendo a sua melhor amiga.\nA Ya era e vai continuar sendo a minha melhor amiga", diz a amiga da vítima.\nO acidente aconteceu no último domingo (3), em Alto Paraíso, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ao POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que o motorista era namorado da vítima, e que as testemunhas já foram ouvidas.