Richard Aires de Sousa, de 19 anos, foi barrado na banca da UFG por não ser considerado pardo (Kariny Bianca/O Popular e Arquivo Pessoal/Richard Aires)\nO estudante Richard Aires de Sousa, de 19 anos, foi aprovado por cotas no curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), mas foi barrado pela banca de heteroidentificação, que afirmou que ele teria a pele clara e o cabelo liso. Após decisão da justiça, o aluno foi liberado para ingressar no curso e teve sua matrícula confirmada.\nAo POPULAR, a UFG confirmou que a decisão judicial foi cumprida e o estudante já se encontra matriculado no curso bacharelado em Biotecnologia. (Confira nota completa ao final do texto).\nEm entrevista ao POPULAR, o aluno informou que a universidade enviou uma mensagem e um email para ele informando que a matrícula dele foi confirmada, cumprindo a ordem judicial. O aluno havia tentado fazer a matrícula de forma presencial na última terça-feira (5), mas não teve sucesso. Na ocasião, a UFG informou por meio de nota que estaria aguardando a análise da intimação pela Procuradoria Federal em Goiás.