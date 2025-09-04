Aluna participou de processo seletivo para bolsa disponibilizada para Goiás pela instituição de ensino europeia (Arquivo pessoal/Jhennyfer Ramos)\nA estudante da rede pública, Jhennyfer Ramos, de 18 anos, foi selecionada para uma universidade na Geórgia com bolsa integral. Aluna de um colégio estadual em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, ela conversou com O POPULAR enquanto seguia em viagem para o país da Europa Oriental.\nSer selecionada foi um misto de emoções muito grande, mesmo chegando até a fase final eu não acreditava que poderia realmente ganhar algo dessa dimensão", contou Jhennyfer.\nO diferencial dela na seleção, segundo o chefe do Gabinete de Assuntos Internacionais, Giordano de Souza, foi a boa comunicação em língua estrangeira. À reportagem, Jhennyfer disse que começou no inglês como audidata, durante um ano, e depois se aprimorou em uma escola particulare por cinco anos.