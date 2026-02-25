(Reprodução/ Instagram Gustavo Henrique)\nUm estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG) se consolidou como um porta-voz de uma grande inovação científica. Gustavo Henrique Rocha acaba de colocar o estado no radar da Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), em tradução livre, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ao desenvolver uma solução que parece o sonho de qualquer apaixonado por doces: um chocolate sem gordura, que mantém o sabor e a textura tradicionais, mas com um perfil nutricional muito mais equilibrado.\nO projeto, fruto de pesquisas intensas nos laboratórios da UFG ainda quando era estudante da graduação, foi selecionado para um prestigiado programa de aceleração e reconhecimento. Ao POPULAR, Gustavo Henrique explicou que no chocolate convencional, quase 90% do fruto do cacau é descartado.