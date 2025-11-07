Uma adolescente de 13 anos chamada Ana Beatriz Portela desapareceu depois de sair de casa para ir ao mercado, em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, na última quarta-feira (5).\nAo POPULAR, o pai dela, José Poliano Portela, informou que ela desapareceu por volta das 10h30 e que ela estuda à tarde, então só entraria na escola às 13h.\nJosé Poliano estava trabalhando neste horário, mas a mãe, a tia e os irmãos de Ana Beatriz também estavam em casa. “Ela saiu dizendo que iria ao mercado e depois do mercado ela não voltou mais”, conta.\nSegundo a família, isso nunca tinha acontecido antes. “Fomos na polícia não sei quantas vezes, andamos essa cidade toda e nada. Tá complicado”. Segundo o pai, a mãe dela saiu à procura da filha no dia do desaparecimento mas também não teve sucesso.\nA polícia já investigou mas ainda não sabem nada. Ela não é de fazer isso, ela é uma menina dedicada. A gente não sabe de nada...", desabafa.