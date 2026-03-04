-Vídeo - Enterro Júlia (1.3381467)\nA estudante Júlia Gonzaga de Oliveira, de 17 anos, que morreu após cair de uma moto, foi reconhecida pela família pelo capacete. No momento do acidente, Júlia estava indo para o Colégio Militar Comendador Christóvam de Oliveira, onde cursava o 3° ano do ensino médio. O caso aconteceu em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), segundo apurado pela repórter Tatiane Barbosa do g1 Goiás junto à família da vítima.\nSegundo a prima, Áquila Afonso, tudo indica que Júlia caiu da moto após desmaiar. Alguns familiares passaram pelo local do acidente e, de início, não reconheceram a estudante, pois ela estava muito pálida. Em seguida, eles viram o capacete e perceberam que a vítima caída era Júlia.\nO Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi chamado e levou a estudante a uma unidade de saúde, mas ela não resistiu. "No hospital, [Júlia] foi entubada e a equipe fez tudo o que estava ao alcance, conseguindo reanimá-la algumas vezes, mas o quadro já era gravíssimo”, explicou a prima. Agora, a família aguarda o laudo para esclarecer a causa da morte.