-VÍDEO: Estudante da UEG presenteia professor com um galo (1.3320379)\nUm episódio inusitado da Universidade Estadual de Goiás (UEG), no campus de Aparecida de Goiânia, voltou a repercutir nas redes sociais neste ano. A cena, registrada em março de 2024, mostra o estudante de direito Arthur Ferreira presenteando o professor de Processo Civil, Frederico de Castro, com um garnizé da raça Nagasaki durante a aula.\nNa época, o vídeo fez sucesso entre colegas da turma, mas agora ganhou novo fôlego e viralizou novamente, sendo compartilhado em grupos de mensagens e perfis de redes sociais.\nAO POPULAR, Arthur contou que a ideia surgiu da mistura de uma necessidade prática e do carinho pelo docente.\n"Recentemente, trouxe alguns garnizés do sítio da minha família, em Porangatu, para criar em casa, aqui em Goiânia. Com o tempo, eles foram se reproduzindo bastante e acabei ficando com um excedente. Os galos, inclusive, começaram a brigar", contou.