Um estudante de direito de 23 anos será indenizado em R$ 3 mil após receber entre 50 e 100 ligações de telemarketing por dia durante cerca de um ano, em Goiânia. Caio Alessandro Oliveira Silva acionou a Justiça contra a operadora Claro e recebeu a decisão da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais de Goiás, que reconheceu que a frequência das chamadas causou danos morais ao consumidor.\nO POPULAR procurou a Claro para comentar a decisão, mas até a publicação desta matéria, a empresa não havia se manifestado.\nÀ reportagem, o estudante Caio Alessandro contou que as ligações começaram logo após ele fazer a portabilidade do número para outra operadora. Além das chamadas, ele também recebia mensagens de texto.\nEstavam me atrapalhando no meu dia a dia, no trabalho, faculdade e com a minha família. Tinha que parar o que estava fazendo para desligar ou atender a ligação achando que era algo importante", relatou.