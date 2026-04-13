-ALUNO DIREITO AGREDI NAMORADA (1.3397898)\nUm estudante de direito, de 21 anos, foi preso suspeito de espancar a namorada, de 19, dentro de um carro em um prédio de Goiânia. As imagens de câmeras de segurança do condomínio, obtidas pela TV Anhanguera, mostram a jovem entrando no veículo e, em seguida, sendo puxada para fora pelo suspeito. Depois, ela retorna ao carro, mas é agredida com chutes e socos no rosto. Outra cena registra que, ao sair do prédio, o suspeito danifica o portão com o carro (veja o vídeo acima).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do jovem para que pudesse se posicionar.\nO delegado Adriano Jaime, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, mesmo estando de folga, realizou a prisão em flagrante, de acordo com a Polícia Civil (PC).