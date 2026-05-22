-VÍDEO: Kimberlly implora para carro parar (1.3413112)\nA estudante de direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após um acidente de carro na BR-060, em Alexânia. Um vídeo gravado pela própria jovem dentro do veículo mostra o momento em que ela pede para o motorista, Ivan Rodrigues Cardoso, parar o carro minutos antes da batida. O suspeito foi preso temporariamente nesta quarta-feira (20).\nO acidente aconteceu no dia 4 de maio, quando Kimberly e Ivan saíam de Alexânia em direção à Brasília. Em nota enviada ao POPULAR, a defesa de Ivan Rodrigues Cardoso afirmou que o caso ainda está em fase inicial de investigação e que é precipitado tratar o episódio como feminicídio antes da conclusão das apurações técnicas.\nSegundo a delegada Silzane Bicalho, responsável pelo caso, Ivan afirmou em depoimento que os dois mantinham um relacionamento amoroso. O acidente aconteceu no dia 4 de maio, quando eles saíam de Alexânia em direção a Brasília.