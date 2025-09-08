Uma estudante de jornalismo de 22 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito em Belo Horizonte na noite deste domingo (7).\nCarro em que Brunna Ribeiro de Castro Rosas estava bateu em um poste de semáforo na avenida Nossa Senhora do Carmo, região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu às 22h45. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.\nSegundo testemunhas, jovem sobreviveu à batida, mas foi eletrocutada por um fio derrubado quando saiu do carro. O namorado dela, por sua vez, foi retirado do veículo com ajuda de uma pessoa em situação de rua e a terceira vítima saiu do carro sozinha. Apesar da versão das testemunhas, somente a perícia da Polícia Civil vai identificar a causa exata da morte da jovem.\nDentro do carro também estavam Gabriel Oliveira, 26, namorado de Brunna que dirigia, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, 36, colega de trabalho da jovem. Gabriel foi encaminhado ao hospital em estado grave e Gustavo teve ferimentos leves, segundo relatório de ocorrência da PM.